VERSO TURRIS-CATANIA: arbitra De Angeli della sezione di Milano, statistiche e precedenti con il direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 12a Giornata del campionato di Serie C. La partita Turris-Catania, in programma giovedì allo stadio “Amerigo Liguori”, sarà diretta da Luca De Angeli della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti Pio Carlo Cataneo (Foggia) e Luca Capriuolo (Bari). Quarto ufficiale Stefano Striamo (Salerno).

Tre precedenti per il “fischietto” milanese con il Catania. Il primo risale al 4 ottobre 2023, la vittoria rossazzurra al “Massimino” con il risultato di 2-1 in Coppa Italia Serie C contro il Messina: a segno Bocic e Sarao per i padroni di casa, inutile gol ospite di Ortisi al 90′. Il secondo, invece, è datato 7 gennaio 2024: Crotone 3-0 Catania, periodo in cui si cominciava ad elaborare la rivoluzione rossazzurra sul mercato invernale. Il terzo si riferisce al match di esordio in questo campionato a Potenza contro il Sorrento, terminato 0-0.

Quattro gare della Turris dirette dal “fischietto” milanese: le vittorie dei corallini per 2-1 e 0-1 rispettivamente contro ACR Messina e Tor Sapienza nel 2018 (Serie D girone I) e 2020 (Serie D girone G); il pareggio per 1-1 sul campo della Vibonese tre anni fa (Serie C) e la sconfitta casalinga con il risultato di 1-3 al cospetto dell’AZ Picerno lo scorso anno.

Passiamo alle statistiche in Serie C dell’arbitro, che ha diretto in questa categoria 41 gare (Coppa Italia, playoff e Supercoppa comprese) estraendo 198 cartellini gialli e 10 cartellini rossi, di cui 5 per somma di ammonizioni, fischiando 11 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 18 vittorie per le squadre di casa, 14 pareggi e 9 successi per le formazioni impegnate in trasferta.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, invece, ha diretto 21 incontri estraendo 108 cartellini gialli, 5 rossi e concedendo 5 rigori con un bilancio di 10 successi casalinghi, 7 pareggi e 4 acuti esterni, ultimo dei quali risalente al 25 settembre 2023 (la gara sopra citata Turris 1-3 AZ Picerno).

