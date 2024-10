LA SICILIA: “Catania, duello col Latina da risolvere con la solidità e con le mosse in mediana”

“Il nodo tattico è sempre lì, a centrocampo”, riporta La Sicilia. “Il centrocampo ha retto alle intemperie. Imprevisti di non poco conto se in pochi giorni perdi Di Tacchio, De Rose e Sturaro, ovvero i giocatori d’esperienza sui quali l’allenatore Toscano e il ds Faggiano avevano costruito il proprio equilibrio di natura tecnica. Ecco spiegato il passaggio (non certo definitivo) dal 3-4-2-1 al 3-5-2 che permette agli attaccanti di sfruttare maggiormente il sostegno di chi si inserisce e molti suggerimenti in più”, si legge. Toscano, comunque, “mai ha cercato alibi nonostante le mille assenze”.

E nelle novità proposte negli ultimi tempi “Verna è diventato quel che ci si attendeva: un protagonista silenzioso ma efficace”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro che aggiunge: “Jimenez si nota di più a livello di spettacolo ed è stato molto apprezzato dai tifosi”. In vista di Catania-Latina, “non occorre molta fantasia nell’immaginare la trama di una partita che il centrocampo sarà chiamato a risolvere. Il Latina che occuperà gli spazi, il Catania chiamato a trovare i varchi giusti per sbloccarla subito”.

Il cambio di allenatore “con l’ufficializzazione di Boscaglia potrà dare una scossa alla squadra laziale”. Tra le fila del Catania si registra anche il rientro di Carpani, “personaggio chiave delle ultime gare”. Il Catania “si prepara a una vigilia all’insegna della concentrazione per rendere il Massimino ancora una volta un fortino difficilmente espugnabile”.

