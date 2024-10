QUI CATANIA: De Rose non ancora disponibile

“Ciccio De Rose lo abbiamo rivisto in campo corricchiare. Aspettiamo l’ultimo esame strumentale che dia il via libera e speriamo di averlo ad allenarsi con il gruppo nel più breve tempo possibile”. Così l’allenatore del Catania Domenico Toscano si esprime sulle condizioni dell’esperto centrocampista Francesco De Rose. Ancora una volta, dunque, non farà parte della lista dei convocati ma si avvicina il rientro in gruppo dell’ex Cesena. Bisognerà pazientare ancora un pò per riaverlo a completa disposizione.

