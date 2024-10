LUNETTA: il jolly rossazzurro attende il momento giusto per tornare in pista

Due sole panchine in questo avvio di campionato, più i dieci minuti in campo dal 1′ a Caserta prima del problema fisico al flessore che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco per complessivi sei incontri giocati con una buona dose di generosità e qualità in maglia rossazzurra. Aggiungiamo anche un gol, decisivo, contro il Monopoli al “Massimino”. Questo lo score attuale di Gabriel Lunetta.

L’ex calciatore del Lecco si è preso più volte la scena, venendo impiegato inizialmente da ‘falso 9‘ – ruolo quasi inedito per lui in carriera – vista l’emergenza attaccanti in quel periodo. In seguito ha agito da seconda punta, poi esterno di centrocampo. In tutti i casi i suoi inserimenti e le sue improvvise accelerazioni, hanno permesso al Catania di velocizzare la manovra, contribuendo ad aggredire gli spazi con ferocia, talvolta senza dare punti di riferimento agli avversari.

Dopo avere lasciato forzatamente il campo a Caserta, si temeva un infortunio di rilevante entità ed invece Lunetta era già disponibile per la gara successiva col Team Altamura. Il jolly rossazzurro, tuttavia, in questa occasione è rimasto in panca per l’intera durata del match. Un pò per non forzarne il recupero, un pò per non alterare determinati equilibri tattici che la squadra di Toscano aveva chiaramente evidenziato nel confronto esterno con la Casertana.

In particolare il mister ha confermato Anastasio (che nelle partite precedenti aveva più volte agito da braccetto sinistro) nel ruolo di quinto di centrocampo, inserendo in avanti la coppia Stoppa-Inglese (staffetta con D’Andrea e Montalto). Adesso Lunetta attende il momento giusto per sfruttare una nuova opportunità sul rettangolo verde e Toscano sa bene che nelle prossime partite torneranno utilissime alla causa del Catania la duttilità, la tecnica, la rapidità e l’abilità nell’uno contro uno del ragazzo classe 1996.

