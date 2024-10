CATANIA FC: impegno per la promozione sociale dei minori e giovani adulti dell’area penale esterna

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football ha ufficializzato oggi il rinnovo di un preciso impegno sociale: nell’accogliente e gremita “Sala Verga” del Teatro Stabile, il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella ha siglato il protocollo d’intesa per la realizzazione di attività sportive e formative finalizzate alla promozione sociale dei minori e giovani adulti dell’area penale esterna, aderendo alla proposta del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, Roberto Di Bella.

La firma è giunta a margine della riunione plenaria dell’Osservatorio metropolitano per la prevenzione della devianza minorile presieduta dal prefetto Maria Carmela Librizzi, con la partecipazione del Sindaco Enrico Trantino e di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo della cultura e dell’informazione.

Il vice presidente Vincenzo Grella, che ha guidato la delegazione rossazzurra con il responsabile del settore giovanile Orazio Russo, ha spiegato: “Vogliamo fare tutto ciò che serve e dare il nostro contributo, l’impegno già preso in passato con il Presidente del Tribunale dei Minori rappresentava soltanto l’inizio e oggi siamo qui per confermare adesione, partecipazione e disponibilità. Il nostro club, che è una famiglia, aprirà le porte a chi ha bisogno e cercheremo di dare una mano per riportare i ragazzi coinvolti nel progetto sulla strada giusta. Ringraziamo per l’invito, con la promessa di ritrovarci qui fra un anno per proseguire insieme”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***