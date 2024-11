PAGELLE DI REPARTO: Inglese segna ancora, si soffre nella ripresa e il centrocampo non brilla

Frena ancora il Catania, soltanto un pareggio per 1-1 sul campo della Turris. Segna Inglese per i rossazzurri, espulso Guglielmotti. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella dodicesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6-

La difesa rossazzurra era chiamata a ritornare ad essere il muro invalicabile visto prima della trasferta di Foggia. Dopo il primo tempo in controllo, nella ripresa – con la complicità dell’espulsione di Guglielmotti – si soffre di più. Un errore in copertura dei difensori apre al pareggio di Ekuban.

Il migliore in difesa:

Adamonis 6.5 – Non teme e non soffre l’avvicendamento tra i pali con Bethers. Buona la prova del portiere del Catania, bravo in particolare sul colpo di testa di Ekuban a fine primo tempo e su Nocerino nei secondi 45 minuti.

Ierardi 5.5, Di Gennaro 6, Castellini 6-, Gega 6

CENTROCAMPO 5.5

In mezzo al campo – ormai è una situazione che si ripresenta costantemente – si soffre l’assenza degli infortunati di lungo corso, ma si gioca e si fatica con dignità, nonostante tutto. Il Catania potrebbe trovare maggiore incisività sia in fase di interdizione, sia nell’impostazione della manovra offensiva.

Il migliore a centrocampo:

Guglielmotti 6.5 – L’espulsione sembra esagerata (sul secondo giallo grandi proteste rossazzurre). Per il resto prestazione davvero buona, da registrare soprattutto l’assist a Inglese per il vantaggio catanese. Tanta corsa e generosità dell’esterno destro.

Quaini 6, Verna 5.5, Luperini 5, Carpani 5.5, Raimo 6

ATTACCO 6+

A rappresentare l’attacco rossazzurro un Roberto Inglese da cui non si può prescindere in questa fase della stagione. La punta catanese segna ancora, sfruttando una delle poche occasioni costruite durante il match. Stoppa non incide positivamente, Montalto si rivela fondamentale in fase difensiva salvando sulla linea un gol che poteva consegnare la vittoria alla Turris.

Il migliore in attacco

Inglese 7 – Pochi palloni buoni, spesso va a cercarseli in mezzo al campo. Si trova nel posto giusto al momento giusto, scaraventando in rete il pallone servitogli perfettamente da Guglielmotti.

Stoppa 5.5, Montalto 6, Forti sv

Allenatore

Toscano 5.5 – Catania poco brillante ma compatto, la cui prova è condizionata anche dall’espulsione rimediata nel secondo tempo. Poca brillantezza, però, e zero brio in fase offensiva. Coperta corta, punti persi per strada, la strada per diventare grandi è ancora lunga.

