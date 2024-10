STAMPA FOGGIANA: “Inglese era anche nel mirino del Foggia. A Catania si sta ritrovando”

La stampa foggiana, nello specifico la testata lattacco.it, a proposito di Roberto Inglese, attaccante andato a segno allo “Zaccheria” avviando la rimonta del Catania, sottolinea come l’ex Parma sia stato in estate anche un obiettivo di mercato dei satanelli. Il patron del Foggia Nicola Canonico “per il bomber stravede da tempo”, e prima di puntare dritto su Murano, capocannoniere dello scorso campionato con il Picerno, “ha provato a sondare il terreno per verificare la disponibilità del giocatore a trasferirsi a Foggia”.

Inglese, dopo l’anno anonimo di Lecco in B, “era in cerca di riscatto, e vestire il rossonero non gli sarebbe dispiaciuto”, si legge. Unico ostacolo, il contratto che viene definito “iperbolico”. A Parma “guadagnava 1.8 milioni di euro, il Catania gliene ha ha garantiti 250mila per un anno, comunque troppi per le tasche di Canonino che alla fine ha preferito puntare sul bomber dell’ultima stagione anzichè sulle qualità di un giocatore che a Catania si sta ritrovando. A suon di gol”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***