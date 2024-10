CASSIA (vice all. Benevento): “C’è fiducia ma non siamo in fuga. Il Catania darà filo da torcere fino alla fine. E’ sullo stesso piano dell’Avellino”

L’allenatore in seconda del Benevento, Loreno Cassia, ospite di OttoGol, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta per le posizioni di vertice nel girone C di Serie C. Ecco quanto evidenziato da beneventonews24.it:

“La nostra classifica è giusta, è accettabile e siamo molto fiduciosi. Questo, però, non ci deve portare a essere troppo boriosi: dobbiamo restare con i piedi per terra, dobbiamo continuare così perché abbiamo tante frecce da scagliare e dobbiamo farci trovare pronti tutti. In questo momento stiamo facendo bene, aiutati forse dal fatto di riuscire a sbloccare subito il risultato. Ci stiamo riuscendo, ma la cosa più importante è che riusciamo a giocare le partite dimostrando di avere un’anima, di tenere alla causa e di non tirarci mai indietro”.

“Non ci sentiamo i primi della classe perché non lo siamo, ci prendiamo questo momento positivo che stiamo passando ma non ci deve distogliere dal nostro modo di lavorare. Sappiamo che ci sono squadre importanti come Catania, Avellino e Trapani, non ci sentiamo inferiori agli altri e ci giocheremo il campionato per quello che sarà. Vedremo come andrà, ci viviamo il campionato di settimana in settimana. Non possiamo dire che abbiamo il destino nelle nostre mani, siamo ancora alla decima giornata”.

“Abbiamo avversari attrezzatissimi: il Catania ha una squadra e una tifoseria importante e sarà una di quelle che darà filo da torcere fino alla fine, l’Avellino è partito male ma ha ritrovato Patierno e hanno dato la svolta cominciando a dare peso in avanti e a vincere le partite. Catania e Avellino le metterei sullo stesso piano per rosa e possibilità, poi il Trapani che è composto da giocatori di categoria che hanno fatto sempre la C e che conosco benissimo. Noi non ci sentiamo assolutissimamente in fuga, stiamo andando bene e cerchiamo di continuare, senza tralasciando nulla e continuano a lavorare come gruppo. Spero che la classifica possa rimanere così fino alla fine, soprattutto se guardandoci lì davanti possiamo prendere più entusiasmo: ma non deve essere fumo o annebbiamento“.

