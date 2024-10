STAMPA VASTESE: “Inglese fa volare il Catania”

C’è spazio per un commento della stampa vastese sul terzo gol firmato dall’attaccante del Catania Roberto Inglese in questo campionato. Nello specifico Chiaro Quotidiano titola “Roberto Inglese ancora in gol, fa volare il Catania e vince il derby a distanza con Peschetola”, aggiungendo:

“L’esperto centravanti di Vasto si è messo in mostra nel particolare derby territoriale a distanza, contro il Team Altamura dove c’è il cupellese Lorenzo Peschetola. Entrambi partiti dal primo minuto, il primo con la maglia numero 9 da bomber vero, l’altro con la 10 seppur nell’insolita posizione di mezzala a ridosso della trequarti. In campo la differenza è stata netta, al “Massimino-Cibali”, davanti a quasi 18mila spettatori, i catanesi hanno dominato il match, soprattutto nel primo tempo dove hanno trovato entrambe le reti del definitivo 2 a 0”. Il raddoppio “arrivato proprio con il quasi trentatreenne vastese, diagonale chirurgico per il terzo gol in campionato”. Inglese si gode così un risultato che porta il Catania “a meno due dalla vetta e con i suoi gol punta a regalare la promozione a una piazza bollente come quella di Catania”, si legge.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***