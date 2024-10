ASSIST ROSSAZZURRI: avanza il classe 2002 Jimenez

Nuove confortanti risposte fornite da Kaleb Jimenez. Il trequartista italo-spagnolo classe 2002, grande protagonista nella vittoria di Caserta, ha sfornato un’altra prestazione significativa sul rettangolo verde. Stavolta partendo da titolare, nel match vinto al cospetto del Team Altamura. Prova di spessore e un assist effettuato, il secondo in questo campionato per lui, motivato e carico a mille per portare sempre più in alto il Catania.

In una classifica che si riferisce al numero di assist rossazzurri, Jimenez ha raggiunto al primo posto Stefano Sturaro – attualmente infortunato – e Armando Anastasio. I tre sono a quota 2, alle loro spalle Matteo Stoppa e Matteo Di Gennaro con 1 assist. Numeri, in generale, destinati ad aumentare aspettando che entrino nella speciale classifica di riferimento anche altri rossazzurri, aventi tutte le carte in regola per salire in cattedra dando un contributo ancora più importante alla causa del Catania.

