STATISTICHE: in C solo il Catania e un altro club non hanno ancora preso gol in casa

Cinque partite disputate allo stadio “Angelo Massimino” in campionato e nessun gol preso fino a questo momento dal Catania. Un dato che conferma la grande solidità difensiva dei rossazzurri. In tutti i gironi di terza serie e nel torneo cadetto nessuno tra le mura amiche è riuscito a fare altrettanto, ad eccezione della Feralpisalò che milita nel gruppo A di Serie C. Nella massima categoria l’Empoli – che sabato affronterà il Napoli al “Castellani” – è l’unica squadra ad avere la porta inviolata in casa dopo 7 giornate.

Ai piedi dell’Etna la squadra di Toscano ha collezionato finora 11 punti frutto di tre vittorie e due pareggi, ma nel girone C per rendimento casalingo ad oggi il Benevento ha fatto meglio con 4 lunghezze di vantaggio. In generale la formazione etnea vanta una delle difese meno perforate nel raggruppamento meridionale con 5 reti al passivo (pesa il 3-2 di Giugliano, ndr) insieme allo stesso Benevento e all’Audace Cerignola, mentre il Monopoli finora ha subito 4 gol.

Lontano dal “Massimino”, invece, il Catania condivide dopo 9 giornate di campionato il sesto miglior dato per numero di gol subiti con Avellino, Trapani e Giugliano alle spalle di Benevento (2), Monopoli (2), AZ Picerno (2), Audace Cerignola (3) e Cavese (3).

