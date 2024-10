STATISTICHE: ultime cinque gare, Catania con il terzo migliore rendimento

Cinque vittorie su cinque. E’ il ruolino di marcia avellinese nelle ultime cinque gare di campionato, in attesa di scendere in campo per la 12a giornata. Nessuno, nel girone C, ha eguagliato il trend dell’Avellino. A conferma dell’eccellente stato di forma della squadra biancoverde. Sempre negli ultimi cinque confronti disputati dopo 11 giornate, alle spalle degli irpini spiccano Benevento e Catania: 13 punti per i sanniti frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte; 10 punti i rossazzurri vincendo una gara in meno rispetto al Benevento, in questo caso pesa lo scivolone tra le mura amiche contro il Latina. L’Audace Cerignola condivide il terzo posto con il Catania; pugliesi con lo stesso trend di risultati dei rossazzurri, identico numero di gol fatti (8) ma 6 reti subite, due in più a differenza del Catania.

