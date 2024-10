VERSO TURRIS-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania, stasera allo stadio “Amerigo Liguori” contro la Turris, sfida valevole per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 4.57 e 5.00; la “X” tra 3.10 e 3.35; il “2” intorno a 1.68 e 1.72.

Lo scenario è quello di un confronto che vede il Catania favorito per la conquista dei tre punti, ma guai a sottovalutare l’impegno e concentrazione da tenere alta fino alla fine. Qualora i rossazzurri non dovessero vincere, il secondo esito più probabile dell’incontro è il pareggio. Da una parte la Turris fa i conti con l’extracampo ed il rischio di ricevere una nuova penalizzazione in classifica, ma viene da tre risultati utili consecutivi (due vittorie ed un pareggio). Dall’altra il Catania vuole cancellare la clamorosa sconfitta interna di domenica scorsa ritrovando il feeling con la vittoria.

