SERIE C – D.S. Pastore: “Benevento, Catania, Avellino e Cerignola in lotta per il vertice”

Nei giorni scorsi l’ex Direttore Sportivo del Benevento Ivano Pastore ai microfoni di Ottogol, ha parlato della competizione nei piani alti della classifica nel girone C. Ecco quanto evidenziato da ottopagine.it:

“Il girone C è quello più difficile sotto l’aspetto agonistico. Non il migliore sotto quello tecnico: ci sono 3-4 squadre che possono lottare per vincere, ma c’è un distacco totale con le altre. Oltre al Benevento, dico Catania, Avellino e Cerignola. Gli etnei, con un lavoro incredibile fatto da parte di Faggiano, devono solo compensare un inizio lento e il punto di penalizzazione. Nell’Avellino Biancolino ha semplicemente rimesso le cose a posto, ha tolto un po’ di pressione, ha rimesso dei giocatori nelle loro posizioni, ha cambiato modulo. Ora è una squadra più aggressiva e libera mentalmente, ha recuperato Patierno, un top assoluto”.

“L’Audace è strutturato per la Lega Pro. Sanno giocare alto, non hanno paura, gli esterni hanno percorrenza lunga, i centrocampisti sono bravi, a iniziare da Capomaggio. In avanti avevano inizialmente Salvemini e Cuppone: Salvemini è forte per la categoria, Cuppone si è rotto. Ma la società è forte, se dovessero rimanere attaccati al gruppo di testa fino a gennaio, il Cerignola, sono certo che ci proverà”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***