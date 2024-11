AVELLINO-CATANIA: la partita sarà trasmessa in chiaro su Telecolor

Sabato 23 novembre con fischio d’inizio alle ore 15.00, il Catania scenderà in campo allo stadio “Partenio-Lombardi” per affrontare l’Avellino. Gara valida per la 16a Giornata del girone C di Serie C. Sarà trasmessa in Sicilia su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), che garantirà la visione in chiaro ed integrale della partita (no streaming). Previsti collegamenti presso l’impianto sportivo irpino a partire dalle 14.00. Sarà la terza partita stagionale del Catania che l’emittente televisiva siciliana trasmetterà in chiaro.

