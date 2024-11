CIVOLI (ex giornalista Rai): “Inglese ha l’istinto del killer. Dopo il 2-1 del Catania è mancata la reazione del Trapani”

L’ex giornalista Rai, Marco Civoli, ha commentato ai microfoni di Telesud la prestazione recentemente offerta da Catania e Trapani allo stadio “Angelo Massimino” nel confronto vinto dai rossazzurri con il risultato di 2-1:

“Primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio dal Catania, anche se il gol preso al 44′ brucia per il Trapani, che poi ad inizio ripresa ha fatto 10 minuti giocati molto bene e con coraggio, mettendo in difficoltà i rossazzurri. E’ arrivato il gol di Celiento, successivamente la zampata di Inglese, uno che ha l’istinto del killer là davanti, al di là di un’eventuale posizione di fuorigioco. La reazione del Trapani però è mancata”.

“Catania con giocatori molto tecnici soprattutto a centrocampo. Il Trapani, invece, ha fatto troppo spesso ricorso alle palle lunghe. Lescano è il capocannoniere del girone ma non può decidere sempre le partite, ho contato una sola occasione per lui, un tiro fuori di un metro. Aronica deve riflettere su una sconfitta pesante perchè l’hai subita contro una squadra che ti supera in classifica e adesso il Trapani occupa una zona a limite dei playoff”.

“E’ chiaro che un cambio di rotta per i granata dovrà esserci. Il girone è lungo, lo sappiamo. Puoi comunque rientrare in corsa, ti bastano 2-3 vittorie consecutive per riemergere. Il Trapani è chiamato a dare delle risposte, che a Catania onestamente non ci sono state”.

