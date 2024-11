BETHERS: il portiere vicino a quota 70 presenze in rossazzurro

Klavs Bethers figura tra i pochissimi calciatori che dalla stagione 2022/23, la prima della gestione Pelligra, militano ancora in rossazzurro. Il difensore Alessio Castellini, come ricordato nei giorni scorsi, ha già superato quota 100 presenze con la maglia del Catania. Vedremo se questo pomeriggio, ad Avellino, il portiere lettone scenderà nuovamente in campo. Bethers si avvicina a quota 70 apparizioni, avendo fatto registrare fino ad oggi 65 apparizioni in casacca rossazzurra per un totale di oltre 5.600 minuti subendo 47 gol, con 29 gare nelle quali è riuscito a tenere inviolata la porta del Catania in Serie D, Poule Scudetto, Serie C, Coppa Italia di categoria e Coppa Italia Frecciarossa.

