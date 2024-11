CATANIA-CAVESE: arbitra Allegretta della sezione di Molfetta. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono già stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la 17a Giornata di Serie C. La partita Catania-Cavese, in programma sabato 30 novembre allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione AIA di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea (Molfetta) ed Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia). Quarto ufficiale, Dario Madonia di Palermo.

Curiosità: ingegnere civile di professione, avendo affinato la passione verso l’ambito dei trasporti, della pianificazione e della progettazione stradale, con uno spiccato interesse al mondo della sostenibilità nel settore, ricopre il ruolo di arbitro AIA – FIGC di calcio a 11 dal periodo di tempo tra il 2013 e il 2018 impegnato in categorie regionali e interregionali, dal luglio 2019 al 2023 inquadrato nell’organico di Arbitri Nazionali CAN D., attività attualmente svolta in ambito nazionale professionistico con il passaggio alla CAN C nel Luglio 2023.

Nessun precedente da direttore di gara con il Catania, ma è stato designato come Quarto ufficiale in occasione del match dello scorso campionato di Serie C perso per 1-0 dai rossazzurri sul campo della Juve Stabia con gol di Meli (nello sviluppo dell’azione, nettissimo fuorigioco non ravvisato). Ha arbitrato, invece, una gara della Cavese: il 4-0 che gli aquilotti hanno inflitto due anni fa, in Serie D, al Troina con gol di Romizi, Foggia, Banegas e Allegretti.

Il sig. Allegretta ha diretto 19 partite in Serie C (Coppa Italia compresa) estraendo 81 cartellini gialli e 3 cartellini rossi, fischiando 4 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 9 vittorie per le squadre di casa, 4 pareggi e 6 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque bilancia che pende a favore di chi ha giocato finora tra le mura amiche.

Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 7 incontri estraendo 34 cartellini gialli, 2 rossi senza concedere alcun rigore con un bilancio di 3 successi casalinghi, 2 risultati di parità e 2 acuti esterni. Questo mese ha arbitrato una gara del girone C, la vittoria per 2-1 del Giugliano ai danni del Trapani risalente al 3 novembre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***