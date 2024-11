CATANIA-MESSINA: ecco le formazioni ufficiali, Inglese e Montalto in avanti

Le formazioni ufficiali di Catania e ACR Messina, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la tredicesima giornata del girone C di Serie C. Si registrano un paio di cambi nell’undici rossazzurro di partenza. Confermati Adamonis a difesa dei pali e Luperini in mezzo. In campo dal 1′ Raimo, che prende il posto dello squalificato Guglielmotti. In attacco mister Toscano si affida alla coppia “pesante” Inglese-Montalto. Messina schierato con la difesa a tre, giocando a specchio.

CATANIA (3-5-2): Adamonis; Ierardi, Di Gennaro (VC), Castellini (C); Raimo, Luperini, Verna, Carpani, Anastasio; Inglese, Montalto.

A disp. di Toscano: Bethers, D’Agata, Gega, Ciniero, Allegra, Jimenez, De Rose, Forti, D’Andrea, Stoppa.

MESSINA (3-5-2): Krapikas; Ndir, Manetta (C), Rizzo; Lia (VC), Garofalo, Frisenna, Pedicillo, Salvo; Anatriello, Petrungaro.

A disp. di Modica: Curtosi, Di Bella, Mameli, Morleo, Ortisi, Anzelmo, Petrucci, Di Palma, Adragna, Cominetti, Luciani, Mamona, Re.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***