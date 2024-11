CATANIA-TRAPANI: ecco le formazioni ufficiali. Privitera, Popovic e Montalto in attacco

Le formazioni ufficiali di Catania e Trapani, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Si registrano diversi cambi nell’undici rossazzurro di partenza rispetto alla gara giocata contro l’Avellino. Come preannunciato da mister Toscano alla vigilia, spazio a tanti giovani sul rettangolo verde dal 1′. Tra le fila del Trapani, Lescano non figura neanche in panchina.

CATANIA (3-4-1-2): Adamonis; Allegra, Quaini (C), Sechi; Bonaccorso, Luperini (VC), Forti, Ciniero; Privitera; Popovic, Montalto.

A disp. di Toscano: Bethers, Butano, Di Gennaro, Castellini, Raimo, Verna, Jiménez, Carpani, Anastasio, Stoppa, Coriolano, Inglese, D’Andrea, D’Emilio, Corallo.

TRAPANI (3-5-2): Ujkaj; Celiento (VC), Gelli, Silvestri (C); Spini, Karic, Carraro, Marino, Martina; Fall, Kanoute.

A disp. di Aronica: Seculin, Malomo, Ciotti, Crimi, Carriero, Sciortino, Benedetti, Sabatino, Bifulco.

