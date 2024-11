Cinquina al “baby” Catania, Trapani ai quarti di Coppa Italia

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Tutto facile per il Trapani. I granata vincono agevolmente contro il Catania, che per l’occasione schiera dall’inizio il classe 2003 Popovic e ben 6 calciatori della Primavera. Scelta coraggiosa di mister Toscano, dettata dall’emergenza infermeria, preservando la stragrande maggioranza dei componenti della rosa in vista del successivo confronto casalingo di campionato con la Cavese. Il Trapani, invece, ha utilizzato “titolarissimi” e potenziali titolari.

Sconfitta sonora per i detentori della Coppa Italia Serie C, che agli ottavi di finale della competizione cedono l’intera posta in palio alla squadra di Aronica, vittoriosa per 0-5. Tanto impegno per i baby rossazzurri e qualche spunto di rilevante interesse, ma il tasso di esperienza e qualitativo del Trapani ha inciso in maniera piuttosto marcata, sfruttando anche gli evidenti errori difensivi del Catania.

PRIMO TEMPO – Trapani in vantaggio già al 9′ con una punizione perfetta di Carraro dai venticinque metri che non lascia scampo ad Adamonis. Gli ospiti premono sull’acceleratore. Al 18′ grande intervento di Adamonis su Karic, poco dopo Celiento colpisce clamorosamente due volte il palo. Si fa vivo anche il Catania con il suggerimento delizioso di Privitera a beneficio di Montalto, che però sciupa l’occasione calciando fuori. Insistono i granata che trovano il raddoppio con Celiento, di testa. Poco prima dell’intervallo ci prova Luperini, para Ujkaj.

SECONDO TEMPO – Aumenta la supremazia del Trapani. Al 48′ salvataggio sulla linea di Quaini sul tiro a botta sicura di Kanoute. Lo 0-3 è nell’aria, si concretizza al minuto 54: cross perfetto di Martina con Karic che si coordina e calcia al volo. Negli ultimi 20/25′ Toscano mette dentro Carpani, Raimo e Jimenez sostituendo Ciniero, Bonaccorso e Luperini, ma è ancora la compagine trapanese a trovare la via del gol, con Spini che approfitta di un controllo errato della difesa e di destro batte Adamonis. D’Emilio e Montalto provano a rendere meno pesante il passivo per il Catania, in entrambi i casi Ujkaj è reattivo ed evita il gol. Nel finale c’è gloria anche per Kanoute, il cui diagonale fulmina Adamonis firmando la cinquina. Trapani ai quarti, per il Catania testa solo al campionato.

