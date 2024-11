GRELLA: “Fiero e orgoglioso dei nostri giovani”

Così il vice presidente del Catania Vincenzo Grella ai microfoni di Rai Sport, a proposito della scelta di impiegare tanti giovani in campo nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C contro il Trapani:

“La scorsa stagione abbiamo provato la gioia di portare a Catania il primo trofeo nella lunga storia del club rossazzurro. E’ stata una grande gioia per noi, così come l’accesso ai playoff attraverso una posizione favorevole. Coppa Italia? Noi non possiamo snobbare alcuna partita vista la grandezza della piazza e del progetto del presidente Pelligra. Sono molto orgoglioso dell’approccio dei nostri giovani nel primo tempo. Spesso in Italia sento parlare di una mancanza di occasioni per i giovani, stasera insieme ad un mister coraggioso e molto attento al nostro settore giovanile si è ritenuto opportuno dare un’opportunità ai nostri giovani. Sono fiero e orgoglioso di loro”.

