CONVOCATI: Toscano non ha ancora a disposizione Celli, Di Tacchio, Gega e Lunetta

In vista della gara con la Cavese, mister Domenico Toscano ha convocato 23 calciatori. Non figurano tra i rossazzurri disponibili Celli, Di Tacchio, Gega e Lunetta. Si rivedono, come preannunciato dallo stesso allenatore del Catania in sala stampa, Sturaro, De Rose, Guglielmotti e Ierardi. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI – 1 Klāvs Bethers, 31 Marius Adamonis

DIFENSORI – 15 Matteo Di Gennaro, 16 Alessandro Quaini, 27 Alessio Castellini, 36 Oscar Santo Allegra, 40 Simone Sechi, 68 Mario Ierardi

CENTROCAMPISTI – 6 Francesco De Rose, 8 Stefano Sturaro, 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 14 Luca Verna, 17 Gregorio Luperini, 19 Alessandro Raimo, 20 Gianluca Carpani, 33 Armando Anastasio, 37 Carmelo Forti, 44 Davide Guglielmotti

ATTACCANTI – 9 Roberto Inglese, 11 Filippo D’Andrea, 21 Matteo Stoppa, 32 Adriano Montalto, 38 Clarence Corallo

