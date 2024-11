DI GREGORIO: “Catania, col Trapani gara fondamentale. Ripartire dal secondo tempo di Crotone”

Il commento di Luca Di Gregorio, opinionista e consigliere provinciale Figc, ai microfoni di Telecolor sul Catania, uscito recentemente sconfitto dal confronto esterno con il Crotone:

“Il Catania ha regalato più di un tempo, oltre 60-65 minuti, al Crotone. Si è svegliato tardi, ha reagito facendo due gol, poteva anche pareggiare ma alla fine si è perso. E si è perso male. Se non avesse regalato tutto il primo tempo ai rossoblu staremmo a parlare di altro. Evidenti anche gli errori in occasione dei gol subiti. Sull’1-0 in due-tre sono stati indecisi in marcatura facendo entrare in area Silva, poi è chiaro l’errore di Adamonis; sul secondo gol del Crotone Adamonis poteva fare ben poco perchè il tiro di Gomez è stato bello, angolato, a incrociare. Semmai i difensori avrebbero dovuto aggredirlo prima di fare calciare Gomez. Sul 3-0 Adamonis può avere la scusante che c’erano più uomini che gli coprivano la visuale ma è stato goffo nell’intervento e nella postura, altro gol regalato”.

“Ora la classifica si fa pesante, per fortuna del Catania si sono fermate quasi tutte e non ha corso nessuno. I rossazzurri tra Latina, Turris, Messina e Crotone 3-4 punti in più li dovevano raccogliere, forse meritandoli pure, ma continuano a perdere terreno e sciupare occasioni. A questo punto il derby col Trapani diventa fondamentale per la squadra di Toscano. Si deve pensare subito al match di venerdì, ripartendo dal secondo tempo di Crotone, dove i cambi hanno dato i loro frutti. In particolare l’ingresso di Stoppa ha cambiato la partita, gol a parte. Anche in occasione del 3-2 Stoppa ha avuto un bel calcio, tagliando la palla con una punizione difficile da leggere per la difesa ed il portiere del Crotone”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***