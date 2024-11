QUI CATANIA: possibile reintegro di alcuni calciatori fuori lista?

Tommaso Silvestri, Salvatore Monaco, Francesco Rapisarda, Niccolò Zanellato, Cosimo Chiricò a cui si è aggiunto Gabriel Popovic. Calciatori attualmente fuori lista, non utilizzabili in competizioni ufficiali dal Catania. Tempo fa anche il terzino Alessandro Celli faceva parte di questo elenco, ma lo staff tecnico ha maturato l’idea di reintegrare l’ex Ternana, attualmente infortunato.

Popovic, invece, malgrado sia sparito dai radar rossazzurri è stato chiamato dall’Australia per partecipare ad uno stage con l’Under 23. Le scorse settimane si è ipotizzato di reintegrare in squadra il centrocampista Zanellato. Ultimamente, invece, il collega Alessandro Vagliasindi ha sottolineato che sarebbero in corso valutazioni da parte dello staff circa un eventuale reintegro di Chiricò. Per il momento non ci sono novità. Vedremo se, prossimamente, cambierà qualcosa in tal senso.

