EX ROSSAZZURRI – Reginaldo: “Catania, sfrutta gli scontri diretti per recuperare punti”

Ai microfoni di news.superscommesse.it, l’ex attaccante del Catania Reginaldo commenta le difficoltà incontrate dalla squadra allenata da Domenico Toscano:

“Catania sta soffrendo tanto e i tempi memorabili vissuti in Serie A sono lontani, purtroppo. La società ha portato un grandissimo allenatore, Mimmo Toscano, con cui ho avuto la fortuna e la grandissima soddisfazione di vincere il campionato a Reggio Calabria nel 2020. Sta avendo un po’ di problemi quest’anno, anche se il campionato è davvero lungo e può regalare ancora tantissime sorprese. C’è tutto il tempo per recuperare punti, soprattutto sfruttando gli scontri con le prime che occupano momentaneamente la classifica. Il pubblico è fantastico e, soltanto per la sua presenza, questa squadra meriterebbe di giocare sempre in Serie A”.

