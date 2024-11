VERSO CATANIA-TRAPANI: Luperini, Tommaso Silvestri e Carriero… gli altri ex attuali

Non solo Daniele Faggiano e Adriano Montalto. Catania-Trapani è sfida da ex anche per altri componenti dell’attuale organico rossazzurro. Vedi Tommaso Silvestri, che vestì la maglia granata da protagonista nella stagione 2017/18 totalizzando 32 presenze condite dalla realizzazione di ben 6 gol e 1 assist in terza serie, niente male per un difensore. Oggi, però, Silvestri è fuori dal progetto tecnico del Catania e, dunque, venerdì non potrà affrontare il Trapani.

32 sono state anche le apparizioni di Gregorio Luperini, sempre in granata, nell’annata 2019/20. Il centrocampista toscano siglò 5 reti effettuando un assist e fu uno dei giocatori più attivi nel tentativo di salvezza della squadra, guadagnandosi il rispetto della piazza. La permanenza in B non si è concretizzata perchè la società pagò in ritardo gli stipendi, condannando il Trapani ad una penalizzazione di 2 punti, determinante per la retrocessione. Nella stagione successiva aveva ricominciato da Trapani, ma dopo l’esclusione del club Luperini si accasò al Palermo.

Nella formazione allenata da Salvatore Aronica, invece, spicca la figura del centrocampista Giuseppe Carriero. Quasi sempre in campo in questa fase della stagione, Carriero fu rossazzurro nel 2018/19 giocando 16 gare e mettendo a segno un gol. Qualche anno fa parlò così della sua esperienza sotto l’Etna: “Non ho niente contro Catania. Non sono stati sei mesi facili, per quello che sono abituato a dare è stata complicata la stagione vissuta. A livello personale un’agonia, senza mai giocare con continuità. Vai a Catania e tanti giocatori spariscono”.

