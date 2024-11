GIOVANILI CATANIA – Primavera, Biagianti: “Pazienza, perseveranza e lavoro”

Confermato alla guida tecnica della Primavera del Catania, Marco Biagianti scrive il seguente post su Instagram dopo la convincente vittoria ottenuta ai danni della Lucchese in trasferta: “La pazienza, la perseveranza ed il sudato lavoro creano un’imbattibile combinazione per il successo”. Parole che evidenziano come gli sforzi profusi in queste settimane dalla squadra siano stati ripagati con una prestazione eccellente sul campo.

I giovani rossazzurri erano reduci da un periodo non facile, prova ne sia che non vincevano da un mese e mezzo. Sono tornati al successo infliggendo un sonoro 3-0 ai padroni di casa grazie alle reti di tre dei calciatori più rappresentativi della squadra di Biagianti: Privitera, D’Emilio e Corallo. Prossimo impegno della squadra Under 19 del Catania, a Nesima contro la Turris.

