GRAN GALA’ DEL CALCIO: premio per Toscano, “Miglior Allenatore Girone B 2023/24”

Lunedi 18 novembre, al via a Latina Il Gran Galà Calcio del Calcio Italiano riservato ai migliori atleti e alle figure professionali che si sono messe più in evidenza nella stagione calcistica 2023/2024. Tra i premiati in occasione della tredicesima edizione della manifestazione spicca l’attuale tecnico del Catania Domenico Toscano. Riconoscimento in qualità di “Miglior Allenatore Girone B Dell’Anno”.

Il 30 marzo 2024, dopo la vittoria per 1-0 sul Pescara, con i romagnoli Toscano ha ottenuto la promozione in Serie B e annessa vittoria del campionato di Serie C con quattro giornate d’anticipo terminando la stagione con un vantaggio di +21 punti sulla Torres seconda. Torneo concluso con 96 punti con un ritmo praticamente insostenibile dalle altre squadre, caratterizzato da 30 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte, 80 gol fatti e appena 19 subiti (differenza reti +61). Nel triangolare di Supercoppa, inoltre, la squadra bianconera si è imposta a Mantova pareggiando in rimonta con la Juve Stabia, vincendo il trofeo.

