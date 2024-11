TOSCANO a Telecolor: “Un peccato non vincere una partita del genere, i ragazzi sono arrabbiati. Dovevamo essere più lucidi”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato ai microfoni di Telecolor il pareggio dei suoi contro la Cavese:

“Un momento così, bisogna fare qualcosa in più per portare la partita dalla nostra parte. Tre palle gol davanti la porta avversaria e non siamo riusciti a segnare, siamo stati sfortunati. I ragazzi sono arrabbiati, volevano regalare la vittoria ai tifosi. In un momento di difficoltà stanno stringendo i denti: un peccato non vincere una partita del genere. Ad un certo punto la Cavese si è chiusa meglio e noi siamo diventati frenetici, invece avremmo dovuto essere maggiormente lucidi”.

“Bisogna lavorare sulla testa, non ho visto un crollo della squadra anche se nell’episodio del gol subito dovevamo far meglio. Una squadra ambiziosa con aggressività avrebbe portato a casa la vittoria. Dobbiamo essere più bravi e portare anche contro squadre che si chiudono il massimo risultato. Speriamo di recuperare tutto l’organico e averlo a disposizione, ci sono ragazzi che possono darci energia e fisicità”.

