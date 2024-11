DI GENNARO a Telecolor: “Preso gol su occasione sporadica”

Dopo il pareggio del Catania contro la Cavese, il difensore Matteo Di Gennaro ha commentato il match ai microfoni di Telecolor:

“Devo rivedere l’occasione del gol che abbiamo subito. Una follia non aver vinto questa partita. Ci sta nell’arco di 90 minuti avere momenti in cui il rendimento cala, se si guarda il risultato è normale arrabbiarsi, il fatto è che abbiamo preso un gol su un’occasione sporadica, in cui non c’era percezione di poterlo subire. Per il resto abbiamo fatto una buona partita. Al momento sull’episodio del pareggio non sono in grado di commentare perché devo rivedere l’azione. Quando si prende gol c’è sempre un errore, valuteremo. Punti persi con le piccole? Prestazioni diverse tra Latina, Messina e Cavese. Oggi abbiamo giocato bene, così come con il Messina. Col Latina non abbiamo giocato bene”.

