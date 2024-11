TOSCANO: “Tantissimo rammarico. Dobbiamo essere più lucidi in area. Bisogna rimanere positivi”

Il tecnico del Catania Domenico Toscano ha parlato così dopo il pari col Messina:

“La prestazione mi ha convinto. Non mi ha convinto il non aver fatto gol. C’è stata la voglia di regalare la vittoria ai nostri tifosi e anche la prestazione. C’è tantissimo rammarico per non aver portato a casa i tre punti. Le squadre più blasonate giocano maggiormente a viso aperto e ti lasciano più spazi. Le ultime incontrate magari invece tendono a chiudersi di più, ti lasciano meno linee di passaggio. Noi in questo dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più freddi sotto porta e più lucidi in area di rigore. Creiamo tanto però realizziamo poco. Dunque dobbiamo andare a lavorare nei dettagli”.

“I derby si vincono con la testa e col cuore senza perdere la lucidità nelle scelte mettendo la ferocia necessaria. Abbiamo perso un poco di brillantezza in alcuni momenti. Ai ragazzi ho detto di essere fiduciosi. Bisogna rimanere positivi, l’importante è continuare a crederci. Non si deve mollare. Montalto a fianco di Inglese dal primo minuto? La scelta è dovuta al fatto che volevo due giocatori di peso che dessero fastidio alla difesa avversaria. Si sono trovati diverse volte a concludere dentro l’area, resta il rammarico per non aver segnato”.

