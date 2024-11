CATANIA-MESSINA (Video): ecco gli highlights della sfida

Catania di scena allo stadio “Angelo Massimino” contro l’ACR Messina per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2024/25. I rossazzurri venivano dal pareggio con la Turris a Torre del Greco e, prima ancora, dalla sconfitta interna al cospetto del Latina. Non sono riusciti a ritrovare la vittoria, non andando oltre lo 0-0.

Catania che, per l’intera durata dell’incontro, ha avuto il pallino del gioco, producendo diverse occasioni da rete. Le parate di Krapikas e gli errori sotto porta di Montalto e compagni si sono rivelati decisivi nell’economia di un incontro nel quale gli etnei hanno palesato evidenti limiti in fase realizzativa, contro un Messina costretto a giocare in dieci uomini nel finale per l’espulsione di Salvo. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Catania 0-0 ACR Messina, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

