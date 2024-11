VERSO CATANIA-CAVESE (Video): nel 2018 la vittoria con il maggior numero di gol di scarto

Precedenti ampiamente favorevoli tra le mura amiche per il Catania, che sabato proverà a confermare la tradizione positiva al “Massimino”. Tra le vittorie fin qui conseguite dall’Elefante al cospetto degli aquilotti, spicca quella caratterizzata dal maggior numero di gol di scarto – cinque – il 23 dicembre 2018, in Serie C. Era il Catania allenato da Andrea Sottil.

Catania in vantaggio per 1-0 nel primo tempo. A segno Manneh al 37′, beneficiando di un assist di Curiale. Non una prima frazione semplice per gli etnei. Sciamanna particolarmente attivo tra le fila della Cavese. Proprio lui al 3′ sorprende la difesa etnea sul filo del fuorigioco, ma a tu per tu con Pisseri sbaglia. Si rende pericoloso anche in un altro paio di occasioni mentre il Catania sfiora la via del gol con Curiale (18′) e Marotta (19′). Poco prima dell’intervallo, ancora brividi per i padroni di casa. Conclusione di pregevole fattura di Rosafio che si spegne di poco a lato.

La ripresa, invece, è tutta in discesa per i rossazzurri. Determinante l’episodio del 25′ quando il portiere ospite Vono viene espulso e l’arbitro assegna un rigore, trasformato da Lodi. A questo punto è blackout per la squadra campana. Il Catania libera la mente dai cattivi pensieri e travolge la Cavese nei minuti successivi. Al 27′ con un grandissimo tiro al volo, Marotta supera De Brasi. Etnei sulle ali dell’entusiasmo che trovano ampie praterie e realizzano il 4-0 al minuto 38, ancora con Manneh. Tutto facile per il Catania adesso, c’è spazio anche per l’ingresso di Calapai nel tabellino dei marcatori per il definitivo 5-0.

VIDEO: gli highlights della partita

