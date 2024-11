PROSSIMO TURNO: 17a Giornata Serie C, ecco le partite in programma

Sabato, domenica e lunedì squadre in campo per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Riportiamo di seguito le partite in programma e la classifica aggiornata:

SABATO 30 NOVEMBRE

15.00, Benevento – Audace Cerignola

15.00, Foggia – Crotone

15.00, Latina – AZ Picerno

15.00, Team Altamura – Trapani

17.30, Catania – Cavese

DOMENICA 1 DICEMBRE

15.00, Casertana – Potenza

17.30, Juventus Next Gen – Taranto

17.30, Turris – ACR Messina

LUNEDI’ 2 DICEMBRE

20.30, Monopoli – Avellino

20.30, Sorrento – Giugliano

CLASSIFICA

1. Benevento 33

2. Audace Cerignola 29

3. Monopoli 28

4. AZ Picerno 25

5. Potenza 25

6. Avellino 25

7. Crotone 25

8. Giugliano 24

9. Catania 24 (-1)

10. Trapani 24

11. Sorrento 24

12. Cavese 20

13. Team Altamura 19

14. Foggia 17

15. Casertana 16

16. Latina 14

17. ACR Messina 13

18. Turris 11 (-5)

19. Juventus Next Gen 8

20. Taranto 3 (-10)

