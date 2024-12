DE GIORGI (all. Potenza): “Gara di Catania si carica da sola. Ecco in cosa dovremo stare attenti. Gli etnei si giocheranno il campionato fino alla fine”

Pietro De Giorgi, allenatore del Potenza, ha parlato in sala stampa quando si avvicina il giorno del fischio d’inizio del match di Catania. Massimo rispetto per l’avversario, sottolineando che la propria squadra verrà al ‘Massimino’ provando a giocare a viso aperto:

“Arriviamo nel miglior modo possibile a questa partita. Veniamo da una vittoria importante, che ci ha portato a 29 punti, un bottino importante. Quella di Catania è una partita che si carica da sola. Sappiamo l’importanza della gara, il valore dell’avversario e che tipo di piazza è Catania. Vedo i ragazzi concentrati, sanno la partita che andremo ad affrontare. Mentalmente e fisicamente ci arriviamo bene, recuperando anche alcuni elementi. Qualche ragazzo non ha mai giocato davanti a tanto pubblico, questo sarà sicuramente motivo di entusiasmo. Sono partite che tutti quanti vorrebbero giocare, esprimersi in uno stadio di Serie A porta entusiasmo, e noi abbiamo entusiasmo. Sarà una bella vetrina per tutti”.

“La squadra ha dimostrato di avere dei principi di gioco solidi, una precisa identità che è diventata la nostra forza, evidenziando carattere nelle difficoltà. Siamo stati bravi a non subire un momento difficile. Faremo un campionato importante, ne sono convinto, ma andiamo avanti passo dopo passo fissando un obiettivo per volta. A Catania dovremo fare la nostra solita partita, affrontando cioè i rossazzurri a viso aperto, con coraggio. Poi ci sta che tu possa pareggiare o perdere, l’importante è tornare da Catania avendo dato tutto. Incontriamo un avversario che per tratti della partita ci sta che ti metterà nella tua metà campo, ci saranno momenti in cui il palleggio lo devi concedere a loro. Dobbiamo cercare a tutti i costi di non prendere gol, ma andremo là a giocarcela provando a vincere. Questo incontro sarà utile anche per capire a che punto siamo a livello psicologico e di personalità, di crescita”.

“Il Catania è allenato da un tecnico tra i più vincenti in Serie C, ha vinto diversi campionati in diversi gironi di questa categoria che conosce bene, un allenatore molto preparato. Il Catania in fase di non possesso è molto organizzato, aggressivo, ti vengono a prendere uomo contro uomo. Nel palleggio dovremo essere bravi perché loro hanno una pressione feroce in avanti. E’ difficile giocare contro il Catania. Sarà una partita impegnativa, con momenti in cui la gara si sporcherà, dovremo essere bravi nei duelli, sulle seconde palle. Per portarla a casa dovremo dare tutti il 100% perché l’avversario è davvero di grande qualità. Calciano spesso le palle inattive difensori con piedi di una qualità pazzesca, hanno una rosa molto ampia. A differenza dell’inizio del campionato, adesso cominciano a star bene anche fisicamente, stanno tornando a regime. Il Catania si giocherà il campionato fino alla fine. Hanno, tuttavia, anche dei piccoli difetti e noi cercheremo di sfruttarli per potergli fare male”.

“Dovremo essere perfetti, in fase di non possesso innanzitutto gli attaccanti dovranno sacrificarsi, bisognerà lavorare da sblocco squadra, la superiorità numerica te la portano in tutte le zone del campo. I nostri difensori dovranno avere il coraggio di stare alti, di mantenere sempre i reparti molto stretti perchè i rossazzurri sono bravi a giocare tra le linee, hanno un terminale offensivo che ha fatto una carriera importante e sta facendo bene anche in C. Squadra che crossa tanto, il Catania, e con grande qualità perché possiede piede, precisione, e poi è strutturata fisicamente. Per fare risultato servirà una prestazione sul piano difensivo completa e con grande spirito di sacrificio perché un metro non fatto lo puoi pagare caro”.

