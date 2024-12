DI GENNARO a Globus Tv: “Ultime prestazioni in campionato mi fanno ben sperare, dobbiamo essere più pungenti ed incisivi”

Il difensore del Catania Matteo Di Gennaro, ai microfoni di Globus Tv torna sull’1-1 casalingo maturato con la Cavese. Ecco quanto evidenziato:

“Il pareggio non è un risultato che ci soddisfa, ma io devo pensare più alla prestazione. Fra Trapani in campionato, Avellino e Cavese abbiamo disputato ottime partite, in questo momento siamo un pò sfortunati perchè a livello di prestazioni non si può dire nulla. Stiamo giocando in una maniera che richiede un dispendio di energie notevole pur essendo un pò corti a livello di organico fino ad oggi, dunque non è semplice tenere per 90′ i ritmi che abbiamo avuto nel primo tempo”.

“La squadra sta proponendo secondo me un grosso volume di gioco e dobbiamo continuare a fare queste prestazioni di rilievo, lavoriamo bene con un atteggiamento positivo e soprattutto propositivo che mi fa ben sperare. Sono convinto che dalla rabbia accumulata ricaveremo una forza ancora maggiore nelle prossime gare. Sappiamo chi andiamo ad affrontare, cosa fare e della necessità di portare a casa il maggior numero di punti possibili prima della sosta. Dobbiamo essere più pungenti ed incisivi nell’arco dei 90′, con la rosa al completo ci verrà più facile”.

