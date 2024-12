QUI CATANIA: Sturaro, ritorno in campo due mesi dopo aspettando i prossimi rientri

Ci sono voluti due mesi per rivedere sul prato del “Massimino” Stefano Sturaro. L’ex centrocampista di Juventus e Genoa – tra le altre – dopo un avvio di stagione incoraggiante e l’infortunio che lo ha costretto a rimanere fermo ai box nelle gare successive, ha fatto ritorno sul rettangolo verde sabato scorso, nel corso della ripresa di Catania-Cavese.

18 minuti più recupero a disposizione di Sturaro che dal suo ingresso in campo ha dato risposte complessivamente positive. Purtroppo, però, pesa come un macigno l‘errore sotto porta negli istanti conclusivi dell’incontro, spedendo la palla fuori, di testa, con lo specchio della porta praticamente libero. Un errore gravissimo costato due punti al Catania, nel contesto di una gara caratterizzata da ingenuità commesse anche in precedenza dalla squadra, decisamente in calo per intensità, lucidità e concentrazione nel secondo tempo.

Ritorno in campo di Sturaro amaro, dunque, con il giocatore classe 1993 accolto prima tra gli applausi dello stadio al momento della sostituzione, per poi uscire tra i fischi insieme a tutto il resto della squadra in occasione del consueto giro di campo. A cominciare dalla trasferta di Taranto ci si attende il rientro di altri rossazzurri (Ierardi? De Rose? Lunetta?), con l’auspicio di avere al più presto la squadra finalmente al completo.

