Il Catania sbaglia, Caturano non perdona: il Potenza fa bottino pieno al “Massimino”

Dall’1-5 di Taranto al tonfo casalingo con il Potenza. Catania sulle montagne russe, che non riesce a dare continuità ai risultati, pagando a caro prezzo i soliti errori che puntualmente si verificano tra le mura amiche. Toscano conferma il 3-4-2-1 apportando alcune modifiche nell’undici titolare rispetto al precedente turno di campionato. Spazio iniziale a Quaini e Anastasio in difesa, Lunetta sulla sinistra, Montalto preferito a Inglese al centro dell’attacco. Le scelte iniziali di Toscano, però, non premiano la sua squadra. Il Potenza incamera l’intera posta in palio, trascinato dai gol del solito Caturano.

PRIMO TEMPO – Pronti, via e Potenza subito in proiezione offensiva. Al 4′ colpo di testa di Caturano, miracolo di Adamonis che respinge in corner. Sulla battuta dell’angolo, tiro direttamente in porta e nuova respinta del portiere. Risponde subito il Catania con Anastasio sugli sviluppi di un calcio di punizione di Stoppa, palla che si stampa sul palo. Gara abbastanza vivace nelle battute iniziali. Al quarto d’ora di gioco Lunetta, di testa, deposita il pallone in fondo al sacco ma l’arbitro annulla il gol per un presunto fallo in attacco. Poco dopo, grande opportunità per il Potenza con Castorani che entra in area e colpisce l’esterno della rete.

Match aperto ed equilibrato, al 24′ è di nuovo il Catania in avanti: bella giocata di Jimenez che si accentra con eleganza, lo scarico a beneficio di Stoppa che, dal limite dell’area, conclude sopra la traversa. Il Potenza non sta a guardare, si riaffaccia nella metà campo del Catania provando ad impensierire Adamonis. Prima dell’intervallo, bel pallone crossato da Carpani e deviazione fuori misura in area di Montalto (37′) che sciupa una buona chance. Ci prova anche Sturaro con un tiro al volo di poco sopra la traversa (42′).

SECONDO TEMPO – La ripresa inizia con il Catania più propositivo, che alza i giri del motore alla ricerca dell’episodio vincente. L’inserimento di D’Andrea al posto di un impalpabile Montalto sembra dare maggiore brio ed imprevedibilità alla manovra etnea. Entra anche Castellini, permettendo ad Anastasio di spingere sulla sinistra. Proprio quest’ultimo entra in area al 52′, il suo tiro viene respinto in angolo dal portiere. Il Catania batte diversi corner, aumentando a dismisura il numero di cross nella ripresa ma non riesce a sfondare.

Al 55′ bella giocata sull’asse D’Andrea-Jimenez, quest’ultimo si accentra e conclude tra le braccia del portiere. Toscano vuole vincere, mette dentro Inglese rilevando Sturaro. Catania schierato adesso con Stoppa e D’Andrea alle spalle di Inglese, Jimenez a centrocampo. Proprio nel momento in cui ti aspetti che i rossazzurri sblocchino il risultato, premendo sull’acceleratore alla ricerca dell’1-0, il Potenza castiga gli etnei. Lo fa con Caturano, il quale approfitta di una corta respinta di Adamonis (69′). Per il bomber rossoblu è un gioco da ragazzi insaccare.

I rossazzurri accusano il colpo, attaccano confusamente verso la metà campo lucana lasciando varchi invitanti agli avversari che, al minuto 82, raddoppiano. Ancora lui, Caturano, beffa la difesa catanese. Il Catania ha la possibilità di riaprire la gara, con l’arbitro che fischia un calcio di rigore prima del 90′. Stoppa, però, spreca malamente facendosi bloccare il tiro da Alastra. In pieno recupero continua il festival delle occasioni sciupate. Il Potenza ringrazia e, dopo 5′ di recupero, può festeggiare con i propri tifosi una vittoria di platino. Catania bersagliato dai fischi e dalla contestazione del “Massimino”, palesando i soliti limiti.

