PAGELLE DI REPARTO: la squadra delude. Adamonis, errori letali. In attacco tantissimi sbagli

Sconfitta e contestazione per il Catania dopo l’ennesimo risultato negativo in casa casa, stavolta per 2-0 contro il Potenza. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella diciannovesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 4

Un disastro totale. Nel primo tempo il fortino rossazzurro regge, poi si materializza l’incubo: il Catania perde i riferimenti, sbaglia i passaggi e paga gli errori clamorosi del portiere. Nel finale grande confusione.

Il migliore in difesa:

–

Adamonis 3, Ierardi 5.5, Quaini 5, Anastasio 5.5, Castellini 5

CENTROCAMPO 5.5

Primo tempo con Carpani e De Rose unici protagonisti in positivo, ma nella ripresa, come per la difesa, il castello di sabbia crolla mettendo in evidenza tutte le lacune della squadra

I migliori a centrocampo:

De Rose e Jimenez 6- – Combattono stoicamente, dimostrando di tenere tanto alla causa ma calano nella ripresa, mancando il supporto dei compagni.

Lunetta 5.5, Sturaro 5, Carpani 5.5, Verna sv

ATTACCO 5

Il reparto offensivo ha sbagliato tantissimo, troppi errori macroscopici hanno reso più facile la vita di un Potenza attento e determinato.

Il migliore in attacco

–

Montalto 5, Inglese 5.5, Stoppa 5, D’Andrea 5

ALLENATORE: Toscano 5

Incomprensibili le scelte nell’undici titolare, anche i cambi non sono sembrati tempestivi e azzeccati. Il tecnico aveva parlato di mordente e carattere davanti al proprio pubblico ma la missione è stata miseramente fallita.

