LA SICILIA: “Catania-Sorrento, le reazioni del tifo organizzato”

“Il pubblico ha sostenuto più che mai Butano tifando a più non posso”, riporta La Sicilia. Solo al 15′ (ed in qualche altro momento della partita) “la Nord ha indirizzato un coro di malcontento all’indirizzo della squadra, stesso messaggio dalla Curva Sud”, si legge. La Vecchia Guardia Catania ha esposto uno striscione con il messaggio chiarissimo: “La pazienza è finita tempo fa, fate grande questa maglia o via da Catania”. La Nord ha rinviato ogni presa di posizione netta: “Di frasi a effetto potevamo scriverne tante, ma è Natale. Ci rivediamo a gennaio”. Alla fine “contestazione dalla parte della Tribuna B occupata dal tifo organizzato e silenzio nella Nord. La Sud ha invitato la squadra a fare di più”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

