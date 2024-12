LA SICILIA: “Catania, tre punti più per il morale. Reazione di carattere non sia discorso isolato”

“Primo tempo amorfo, seconda parte a spingere, negli ultimi venti minuti piovono i gol. Una reazione di carattere c’è stata ma non sia un discorso isolato. Il Catania ne fa quattro a un Sorrento che s’è liquefatto dopo il vantaggio rossazzurro”, riporta La Sicilia. “Sono tre punti più per il morale che per la classifica, ma un segnale c’è stato ed è arrivato in un giorno davvero molto ma molto complicato. Il ragazzino al debutto tra i pali, Sturaro che esce dopo 40′, i pochi cambi a disposizione di Toscano”, si legge.

“Dopo un tempo di (pochi) tentativi si scatena Roberto Inglese: tripletta che lo fa decollare a quota 10 in classifica marcatori. Il Catania che segnava poco in casa ne ha fatti quattro in un sol colpo”, evidenzia il quotidiano. A segno anche Stoppa, “con il 2-0 frutto di un’azione insistita”. Una parte del pubblico “ha applaudito ma anche contestato durante la gara e alla fine”. Ora pausa e il 5 gennaio si va a Benevento: “Solo una vittoria riaprirebbe i giochi in cima alla graduatoria”.

