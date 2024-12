LA SICILIA: “Squadra a rapporto da Faggiano”

“Una ventina di minuti chiusi nello stanzone dietro la zona mista dello stadio, a due passi dalla sala interviste. Da una parte il ds Faggiano, dall’altra tutto il gruppo del Catania, allenatore compreso”, riporta La Sicilia. “A botta calda il direttore ha voluto esprimere, energicamente, il suo punto di vista. Dall’altro giocatori stremati, fin troppo, e abbattuti per una vittoria che nessuno è stato capace di portare a casa. Segnale pericoloso, proprio ieri il Catania avrebbe potuto accorciare sul Benevento e non è riuscito a rendere concreta la speranza dei 15mila che alla fine hanno fischiato”.

“La faccia tutt’altro che serena di Mimmo Toscano a fine gara, dice tutto. Errori su errori sia in fase di non possesso che in attacco. Questa squadra ha un carattere limitato soprattutto con avversarie alla portata”, si legge. “Come ha sempre affermato il direttore Faggiano, a gennaio si può sistemare qualcosa, non certo l’intero gruppo. E, poi, i soldi dalla proprietà arriveranno? Su questo vorremmo che la figura dirigenziale più alta in grado e di stanza a Catania, ovvero Vincenzo Grella, fornisse indicazioni certe. I Pelligra rimedieranno con un gruzzoletto adeguato? Ovvio che bisognerà congedare i fuori rosa, più altri giocatori che fin qui hanno deluso”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

