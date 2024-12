GIUDICE SPORTIVO: Coppa Italia, ammenda di 400 euro al Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, in occasione della gara di Coppa Italia Serie C recentemente disputata al “Massimino” fra Catania e Trapani, ha inflitto alla società rossazzurra un’ammenda di 400 euro. Questa la motivazione:

“Per avere i suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. dal 26° al 27° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte;

2. dal 27° al 28° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per sei volte;

3. dal 5° al 12° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.

