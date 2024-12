MERCATO: Catania, la lista dei “giovani di serie” svincolati dal club

La Lega Pro ha diffuso l’elenco dei “giovani di serie” svincolati dai club di Serie C a norma dell’art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia). Ecco di seguito riportati i nomi dei giovani calciatori svincolati dal Catania. In totale sono 11, nati tra il 2006 e 2009:

AIELLO LUCA ANTONINO, 25/06/2008

CANNELLA IVAN, 31/03/2006

FERLITO DIEGO, 11/04/2008

FINOCCHIARO, CRISTIAN 20/11/2008

LAURIA MARIO, 28/06/2008

OMOBONO GABRIELE FRANCE, 07/02/2008

PARISI SIMONE, 21/07/2006

RANDAZZO ANDREA MARIA, 04/08/2009

SPATAFORA LORENZO, 18/11/2008

TORRE FEDERICO, 28/07/2009

ZOCCO ALESSANDRO, 08/05/2009

