EX ROSSAZZURRI – Pannitteri: “Catania, servono tre pedine a gennaio. Si può ancora fare un campionato ad alti livelli”

Ospite della trasmissione ‘Futura Gol’, sul canale 77, l’ex attaccante del Catania Ciccio Pannitteri – attuale Direttore Generale del Paternò – torna a soffermarsi sulle vicende della squadra di mister Toscano. Ecco le parole più significative evidenziate:

“Inizialmente venivano indicate tra le squadre che potevano ambire al primo posto Benevento, Catania e Avellino. Anche se il Catania è un pò indietro con un rendimento altalenante, sono ancora convinto che rimanga una delle formazioni più accreditate per la vittoria del campionato insieme alle già citate Avellino e Benevento. Il campionato è ancora aperto perchè non c’è una squadra che sta ammazzando il torneo. Tutto è possibile”.

“Quanto incidono gli infortuni sulle difficoltà del Catania? Sicuramente incidono perchè non hanno permesso al Catania di avere un cammino regolare. Purtroppo non si conosce quale sia la causa di tutti questi problemi fisici ma bisogna andare avanti. A gennaio riapre il calciomercato e sicuramente il Catania qualcosa farà. Io penso che la squadra necessiti di tre pedine: una punta, un centrocampista e un difensore. Non bisogna stravolgere la squadra come fatto a gennaio scorso, ma puntellarla nei reparti giusti e andare avanti con fiducia”.

“La gara col Potenza è andata male, domenica arriva il Sorrento al ‘Massimino’ e non si può sbagliare. Riconosco, per avere vestito la maglia del Catania, che giocare alle pendici dell’Etna non è facile. Ritengo però che questa squadra non sia male e che ha tutto il tempo per riprendersi e vivere un finale di campionato ad alti livelli”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***