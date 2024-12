PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Catania senza grinta e cattiveria. Speriamo che Toscano riesca ad infondere la giusta cazzimma ai giocatori”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, si sono espressi in questi termini, con il consueto ausilio del dialetto catanese, dopo il pareggio interno contro la Cavese:

“2 punti persi con… Nuddu. Primo tempo ok dal punto di vista del gioco, mentre sotto il profilo dell’incisività siamo alla pari di n’addivuzzu senza denti. Senza il rigore, tirato egregiamente da Stoppa, il Catania da l’impressione che non avrebbe concluso granché. Secondo tempo giocato non al Massimino ma alla villa Varagghi a causa dei ritmi e dell’atteggiamento”.

“Senza grinta e cattiveria, atteggiamento non adatto ad una squadra che mira alle posizioni alte della classifica, soprattutto in casa davanti agli spettatori. Il gol della Cavese, ha sdirignato ogni singola molecola di attenzione e cattiveria che potessero avere i giocatori. Al netto di qualche occasione creata sul finale, è mancata la lucidità di affondare peri, pettri e palluni (oltre che la testa)”.

“Prestazione decisamente rivedibile, speriamo solo che Toscano riesca ad infondere la giusta cazzimma a giocatori che fra una condizione fisica assimilabile al capuliato della domenica e una condizione mentale non al top, stanno soffrendo il finale della prima parte di campionato”. Dubbi in vista della riapertura del calciomercato: “Per il mercato di gennaio, fanno sapere dall’Australia – si legge -, il presidente sta già aricugghiennu l’ogghiu do maccu, quindi siamo a posto. FORZA CATANIA, SEMPRE E COMUNQUE!”.

