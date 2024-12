RICCARDI (Sorrento): “Catania molto forte ma possiamo giocarcela alla pari. Gioia enorme andare in uno stadio così importante”

Pasquale Riccardi, esterno offensivo in forza al Sorrento, alla vigilia del match di Catania rilascia alcune dichiarazioni ai canali ufficiali rossoneri. Ecco quanto evidenziato:

“Affrontiamo una squadra molto forte sulla carta, noi veniamo da due sconfitte di fila ma in mezzo al campo abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, possiamo andare anche a Catania a giocarcela alla pari. Sappiamo di potere recitare un ruolo molto importante in questo campionato, avendo dimostrato sul campo di non avere timore di nessuno, giocandoci le gare con tranquillità. Siamo un gruppo davvero unito, una squadra giovane, corriamo, ci divertiamo. Il ‘Massimino’ è uno stadio importante, molti campioni hanno giocato lì. Sapere di andare a Catania davanti a tanti tifosi rappresenta una gioia enorme. Vogliamo fare bene, ce la giocheremo con tanta spensieratezza”.

