SERIE C: fair play, Catania tra le squadre meno “cattive” del girone C

Secondo una speciale statistica elaborata da Transfermarkt in relazione al numero di ammonizioni ed espulsioni sommando i punti disciplinari nel girone C di Serie C, viene fuori che il Catania sia tra le squadre meno “cattive” del campionato. Il Benevento, attuale capolista del raggruppamento meridionale, nel girone d’andata non ha mai riportato cartellini rossi fino a questo momento ed è al primo posto anche nella speciale classifica fair play. Seguono il Sorrento, prossimo avversario del Catania, ed al terzo gradino del podio proprio la squadra di mister Toscano. Le formazioni più “cattive” sotto il profilo disciplinare nel girone d’andata sono state, invece, rispettivamente Foggia, Taranto e Latina. Questa la classifica nel dettaglio:

Benevento Sorrento Catania Audace Cerignola AZ Picerno Turris ACR Messina Team Altamura Potenza Cavese Crotone Monopoli Casertana Trapani Juventus Next Gen Avellino Giugliano Foggia Taranto Latina

