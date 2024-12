STAMPA TOSCANA – La Nazione: “Costantino, rendimento insufficiente. Lascia la Lucchese?”

Rocco Costantino cambia casacca? Tra i calciatori di proprietà del Catania, attualmente in prestito, c’è anche l’attaccante ora in forza alla Lucchese. Costantino ha lasciato la Sicilia in estate poichè non rientrava nei piani tecnici della squadra di Toscano. Adesso la sua permanenza a Lucca è in bilico, il club toscano valuta la possibilità di reperire sul mercato un sostituto.

Il quotidiano La Nazione commenta in questi termini la situazione legata al futuro del giocatore classe 1990: “C’è una voce che circola da alcune settimane e che riguarda la posizione del centravanti Costantino che, numeri alla mano (due gol nelle prime due giornate, poi più nulla), ha offerto un rendimento decisamente insufficiente, complice, forse, anche qualche infortunio di troppo ed è dato in uscita. Oltre alla Casertana, che lo aveva cercato anche in estate, ma solo dopo che il Catania lo aveva… dirottato a Lucca, si sarebbe fatta avanti anche la Pro Vercelli. Resta solo da capire se queste od altre società interessate al trentatreenne sono disposte ad accollarsi il suo stipendio”.

